《中国报摘》--其他报纸重要消息10月17日

**上海证券报**

--截至10月16日晚间，沪深两市共有29家上市券商披露9月财务数据，以母公司为统计口径，其合计实现营业收入174.06亿元，合计净利润73.21亿元，分别较8月份环比增长22.16%和24.48%。

**证券时报**

--日前，国务院办公厅印发《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》，这是国务院首次就供应链创新发展出台纲领性指导文件。上市公司普遍认为，文件的出台将提升社会对供应链的理解和认识，对行业产生重大利好。

**21世纪经济报道**

--中国国家信息中心首席经济学家祝宝良的撰文称，货币政策应从紧，不能放松。明年PPI和CPI之间的剪刀差会消失， PPI、CPI很可能都接近宏观调控的3%的目标。这就意味着，在进一步去杠杆的过程中，货币政策没有进一步放松的空间。房地产市场存在泡沫，而且还有上涨的风险，加强房地产调控，把投机房地产的资金逼出去。

--人民网股份有限公司将正式剥离旗下的互联网彩票业务平台。近期，人民澳客传媒科技有限公司36.67%的股权正式在上海联合产权交易所挂牌转让，挂牌价格为9,931万元人民币。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 吴芳； 审校 乔艳红)