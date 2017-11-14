《中国报摘》--其他报纸重要消息11月14日

**上海证券报**

--中共中央政治局委员、中共北京市委书记蔡奇在《党的十九大报告辅导读本》撰文指出，党中央已明确雄安新区规划建设目标，即到2020年，雄安新区对外骨干交通路网基本建成，起步区基础设施建设和产业布局框架基本形成，白洋淀环境综合治理和生态修复取得明显进展，新区雏形初步显现。

--近日中国期货业协会发布《期货公司压力测试指引（试行）》。要求各期货公司建立常态化的压力测试机制，并根据市场变化、业务规模、风险状况和监管要求，定期或不定期开展压力测试；每年至少应开展一次年度综合压力测试，并按要求报送压力测试报告，具体测试要求将另行通知。

**人民日报**

--商务部副部长兼国际贸易谈判副代表俞建华表示，中美元首北京会晤经贸成果是双向互利、大体平衡的，是企业作为主体、按市场原则进行谈判、达成共识的。

**金融时报**

--中国金融四十人论坛高级研究员管涛认为，从外汇角度讲，人民币汇率形成机制改革除了大家一般关注的改进汇率调控，优化中间价报价机制，扩大汇率波幅，增加汇率弹性外，还应该包括发展外汇市场、放松外汇管制的内容。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 边竞；审校 林高丽)