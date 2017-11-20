《中国报摘》--其他报纸重要消息11月20日

**上海证券报**

--央行等五部委近日发布的规范金融机构资产管理业务的指导意见（征求意见稿），在统一资管产品监管标准、消除监管套利空间的同时，以划定流通股“警戒线”的方式，对资金抱团“炒新”、“炒重组”等行为予以规范。

--清华大学金融与发展研究中心主任马骏指出，创新性的货币政策工具主要目的是为市场提供适度的流动性和调节市场利率。谁也无法判断，通过使用某个货币政策工具，降低了短期利率几个基点，就一定增加了地方政府的负债。要解决地方政府过度负债的问题，关键是要从根本上改变地方政府追求过度负债的冲动。

**证券时报**

--中国证监会机构部副主任吴孝勇表示，将积极推动多层次资本市场的建设，提升对实体经济的支持服务功能。一是稳步推进证券基金经营机构参与大宗商品衍生品交易；二是支持鼓励证券公司开展大宗商品衍生品做市业务，提供市场流动性；三是积极引导证券基金经营机构创设大宗商品衍生品关联产品。

--10月、11月是今年基金公司增资密集期，掀起了一波小高潮，其中，10月份，鑫元基金的股东宣布增资13亿元，其注册资本将从2亿元增至15亿元，是历史上最大的一笔增资。

--近期，一些早在去年甚至前年拿到批文的基金批量出现在新基金发行市场。业内人士分析指出，这类基金主要是基金公司针对当时委外资金申请的壳资源，尽管产品类型已经不符合当前市场趋势，但即将临近六个月最后发行期限，基金公司只能逆势发行，不排除出现募集失败的可能。

**第一财经日报**

--农行 39亿票据案监管处罚落槌，罚款近2，000万元，四名责任人被给予行政处罚禁止终身从事银行业工作。

--比亚迪董事局主席王传福在内部高层会议上表示，在2025年左右，比亚迪要实现万亿元营收规模，同时公司将进行组织架构的配套改革，打造事业群+事业部的组织架构。

--京东方将向信息交互与人类健康提供智慧端口产品和专业服务的物联网公司转型，希望营业收入未来三年增一倍，盈利稳定提升。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 林琦; 审校 曾祥进)