《中国报摘》--其他报纸重要消息11月27日

**证券时报**

--南方传媒称，控股子公司将通过自有资金购买不超过1.33亿股广州银行股份，投资额不超过4.17亿元人民币，数量不超广州银行总股本1%，价格为3.132元/股。广州银行此番增资扩股规模为50亿股，据此计算，可募资156.6亿元。

--新三板挂牌的华龙证券公告，公司正在接受中信证券的首次(公开发行)辅导，辅导期自11月24日开始。据统计，目前在新三板挂牌的七家券商中，开始筹备上市的券商有南京证券、湘财证券、华龙证券三家。

--爱迪尔公告，拟以10.65元/股价格发行股份并支付现金购买千年珠宝100%股权(作价9亿元)，和蜀茂钻石100%股权(作价7亿元)，并配套融资3.05亿元。

**每日经济新闻**

--协鑫集成称，拟0.55港元/股收购Haitong International New Energy VIII Limited持有的协鑫新能源 18.45亿股股票，以及Sum Tai Holdings Limited持有的6,500万股，交易总价约10.5亿港元。交易完成后，协鑫集成将持有协鑫新能源10.01%股权，成为第二大股东。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李宏薇; 审校 张喜良)