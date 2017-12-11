《中国报摘》--其他报纸重要消息12月11日

**上海证券报**

--中国央行研究局局长徐忠表示，要加快理顺中央地方财政关系，一是完善政绩考核体系，淡化GDP目标，正确引导地方政府的行为；二是改革地方政府债务管理框架，既赋予地方政府主动作为的空间，又要建立硬约束机制，防止地方政府乱作为。

--原油期货第五次全市场生产系统演练运行顺利，达到预期效果。上期所相关人士表示，通过本次演练，原油期货正常上市的技术条件得到进一步验证，系统已基本满足原油期货上市要求。

--新开源发布重大资产重组预案，拟作价17亿元人民币，以发行股份方式购买新开源生物83.74%股权，实现全资控股。新开源生物主要资产为美国生物科技公司BioVision 100%股权。

**证券时报**

--融360监测的数据显示，上周银行理财产品发行量共2,830款，平均预期年化收益率为4.76%，较其上一周上升了0.03个百分点，再创今年新高。

**21世纪经济报 道**

--近日证监会债券部集中将2015年以来根据现场检查结果出具的处罚书一并公布。78家受罚公司以及22家受罚券商的处罚书完整清晰勾勒出证监会债市监管逻辑，现场检查并非单纯为了监管而监管，执法行为背后是希望提升债市信息披露质量，为债市长期健康发展打下基础。

**人民日报**

--国家统计局日前发布的《2016年全国科技经费投入统计公报》显示，2016年中国研发经费投入总量达到1,5676.7亿元，比上年增长10.6%，增速提高1.7个百分点，再创历史新高。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)