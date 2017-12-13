《中国报摘》--其他报纸重要消息12月13日

**上海证券报**

--中国上海市政府与中国电子信息产业集团有限公司签署战略合作协议，双方将联合组织投资1,000亿元人民币，在集成电路、智能制造等领域展开全面合作。

--河北省银监局已批准工商银行、农业银行、中国银行、建设银行四家银行分别筹建河北雄安分行，这是河北省在雄安新区批准筹建的首批分行级银行业机构。

--神州数码拟收购启行教育100%股权，打造“云+教育”的复合发展模式；本次交易价格46.5亿元，其中的37.27亿元以发行股份方式支付。

**证券时报**

--上海证监局公告称，海通证券股份有限公司发布的“江特电机”研究报告估值倍数调整依据不充分、不审慎，违反了《发布证券研究报告暂行规定》相关规定，已对报告制作人和署名人施毅出具警示函。

**21世纪经济报 道**

--日前浙江省政府办公厅复函省发改委，同意杭温铁路义乌至温州段国家混合所有制改革试点及政府和社会资本合作（PPP）示范项目，项目资本金约为98.06亿元，其中民营社会资本方占股51%；杭温铁路有望将成为继杭绍台铁路之后第二条民企控股的高铁线路。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)