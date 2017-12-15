《中国报摘》--其他报纸重要消息12月15日

**证券时报**

--记者获悉，自12月7日起银监会非银部下发通知，要求各地银监局落实整顿辖区内消费金融公司参与“现金贷”业务工作，禁止消费金融公司通过P2P等方式给无放贷业务资质的机构提供资金发放贷款，禁止消费金融公司通过签订三方协议等方式与无放贷业务资质机构共同出资发放贷款。

--延长化建公布重组预案，公司拟定向增发2.98亿股，作价16.13亿元人民币，向控股股东陕西延长石油集团等购买北京石油化工工程有限公司100%股权，以消除关联公司的潜在同业竞争。

--泸天化接到泸州中院受理公司进入重整的民事裁定书，公司将正式进入重整程序，成为继重庆钢铁之后，2017年第二家进入重整的国有上市公司。

**上海证券报**

--工信部发布促进新一代人工智能产业发展三年行动计划，要求力争到2020年，一系列人工智能标志性产品取得重要突破，具体包括智能网联汽车、智能服务机器人、智能无人机、医疗影像辅助诊断系统、视频图像身份识别系统、智能语音交互系统、智能翻译系统、智能家居产品。

**21世纪经济报 道**

--浙江自贸试验区管委会副主任夏文忠表示，新奥集团与浙江石化、浙江能源集团的合作接近完成，目前新奥舟山LNG项目的天然气海底管道工程已经谈妥，将于明年6月投产。项目一期将进口LNG300万吨/年，而未来计划将达到1,000万吨/年，将改善目前国内偏紧的天然气供需形势。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)