《中国报摘》--其他报纸重要消息12月19日

**上海证券报**

--到周一为止，中石油、中石化两大集团均宣布首批矿权内部流转项目落定，意味着国有油气巨头的上游改革跨出重要一步。

--互联网金融风险转向整顿行动或逼出行业增资潮。记者18日获悉，蚂蚁金服即日起将对旗下重庆市蚂蚁小微小额贷款有限公司、重庆市蚂蚁商诚小额贷款有限公司两家小贷公司增资82亿元人民币，将其注册资本从现有的38亿元，大幅提升至120亿元。

--万科A披露，公司与全资子公司盈达投资入伙了深圳金晟硕庆创业投资中心（有限合伙）和该基金的子基金苏州金晟硕丰投资中心（有限合伙），万科方面的总投资额近60亿元。

--集成电路市场的爆发吸引了各路资金层层加码。士兰微披露，与厦门市海沧区政府签署战略合作框架协议，拟联手厦门半导体投资集团在海沧区建设两条12寸90~65nm的特色工艺芯片生产线，以及4/6寸兼容先进化合物半导体器件生产线，预计总投资达到220亿元。

--根据相关规划，“十三五”末五粮液集团销售收入将突破千亿元大关。五粮液集团董事长李曙光表示，依照现有发展态势和战略布局，千亿目标有望提前实现。

**证券时报**

--浙商银行宣布成立普惠金融事业部，该普惠金融事业部系浙商银行在原有小企业信贷中心基础上成立，同时，该行全国20多家分行设立普惠金融事业部分部。支行层面，各小企业专营机构成立普惠金融业务部。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李铮；审校 张喜良)