《中国报摘》--其他报纸重要消息12月20日

**上海证券报**

--备受市场关注的全国碳排放权交易体系周二正式启动。全国碳市场建设将以发电行业作为突破口，纳入的企业达到1,700多家，排放量超过30亿吨。

--丝路基金总经理王燕之表示，基金运行三年多来，积极推进与境内外金融机构多种形式的合作，目前已签约以股权投资为主的各类项目17个，承诺投资金额约70亿美元。

--传化智联公告称，拟向不超过10名特定投资者非公开发行不超过6.52亿股，募集资金总额预计不超过49.23亿元人民币，募资将全部投于公路港城市物流中心网络化建设项目等三个项目，公司拟借此进一步加码智能物流业务。

--新希望集团宣布，其作为第一大股东，联合厚生投资、淡马锡、中投海外直接投资有限责任公司、启承资本等投资者，近期完成了对澳洲宠物食品公司Real Pet Food Company的收购，收购耗资10亿澳元。

--百联大宗商品现货平台周二上线，初期服务的行业是石油化工和有色金属。由此，百联集团这家中国最大的商贸流通巨头正式涉水大宗商品电商平台的争夺，未来还将以此服务于上海自贸区和自由贸易港建设。

**证券时报**

--江南嘉捷在回应证监会问询时称，为了聚焦360的主营业务，360将与公司主营业务不相关的业务留存于天津奇思体系外。这部分体系外业务包括金融业务、医疗健康业务、手机桌面业务、手机研发及销售业务、物业管理业务等。

**21世纪经济报道**

--深圳市金融办近日更新其主要职责，将融资租赁、保理、典当等类金融业务划入其负责监管范围，这意味着地方金融监管改革进一步破局。

--截止周二，青岛港集团旗下青岛实华原油码头公司完成了1亿吨油品的进口，这是国内首个亿吨原油码头项目，占全国进口油总量的六分之一。

--国家旅游局研究院及国家旅游局数据中心联合发布的报告预计，今年中国的旅游总收入超过5.3万亿元，预计明年将超6万亿元。

**第一财经日报**

--苏宁控股周二宣布通过“租建并购联”的商业大开发模式。苏宁云商副董事长孙为民表示，明年公司将新开5,000家店，未来三年将新开1.5万家店，使公司的店面总数超过2万家。

--中国银行业协会首席经济学家巴曙松表示，中国房屋租赁市场具备产生高市值公司的基础条件，龙头企业正处于规模扩张的阶段。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 林琦; 审校 张喜良)