《中国报摘》--其他报纸重要消息12月21日

**上海证券报**

--A股三大快递巨头近日公告11月经营数据，其中顺丰控股营收最高。顺丰11月营业收入高达76.18亿元人民币，是申通和韵达营收之和的近3倍。

**证券时报**

--五粮液母公司五粮液集团董事长李曙光透露，五粮液集团2017全年预计销售收入将超过800亿元人民币，并将适时组建五粮液金控平台，在风险可控前提下，加快拓展金融布局。

--京东方合肥第10.5代TFT-LCD生产线提前投产，这也是全球首条投产的10.5代线（目前最高世代线），设计产能为每月12万片玻璃基板。

**21世纪经济报道**

--摩拜单车周三宣布，其与日本最大移动社交网络服务商LINE达成战略合作，同时，LINE领投摩拜单车日本子公司A轮融资，未来将助力摩拜单车拓展日本市场。

--碧桂园正式发布长租公寓品牌“BIG+碧家国际社区”，并宣布未来三年提供100万套租赁房源。

**第一财经日报**

--近日由上海市金融办组织的内部会议指出，上海地区P2P网贷机构管理办法正式稿将于2018年农历春节前后下发，上海地区最终备案的网贷机构数量不超过100家。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 林琦; 审校 张喜良)