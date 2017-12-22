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《中国报摘》--其他报纸重要消息12月22日
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#亚洲
December 22, 2017 / 12:37 AM / 5 days ago

《中国报摘》--其他报纸重要消息12月22日

1 分钟阅读

**上海证券报**

--中国央行召开会议传达中央经济工作会议精神。会议指出，要继续坚持稳中求进工作总基调，实施稳健中性的货币政策，保持货币信贷和社会融资规模合理增长。

--八家机构入选新疆新建职业年金计划法人受托机构，这是全国职业年金计划法人受托机构招标的“第一枪”，意味着继基本养老金、企业年金之后，A股将迎来新资金。根据业内专家的测算，预计五年后职业年金进入A股的资金规模最高可达3,000亿元人民币。

--大康农业称，子公司纽仕兰新云电商公司获阿里巴巴（中国）网络技术及上海云锋新呈投资中心入股，两家机构增资额分别为2.33亿元和9,883.7万元。增资完成后，阿里巴巴及上海云峰分别获得到新云电商40%和17%股权。

**21世纪经济报道**

--香港金管局总裁陈德霖昨介绍香港金融科技发展情况，包括推出快速支付系统、监管沙盒2.0、引入虚拟银行、推出“银行易”。他说，欢迎银行、非银行机构来港设立虚拟银行，目前有八家非传统金融机构有兴趣在港成立虚拟银行。

--浙江经信委副主任凌云透露，浙江透过财政补贴政策推广机器人的应用，对企业购置的工业机器人按购置费用的10%进行补贴。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 林琦; 审校 曾祥进)

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