《中国报摘》--其他报纸重要消息12月26日

**上海证券报**

--上海监管部门近期下发《关于规范在沪银行业金融机构与第三方平台合作信贷业务的通知》（意见稿）规定，各机构不得以任何形式为无放贷业务资质的机构提供资金发放贷款，不得与无放贷业务资质的机构共同出资发放贷款等。

--苏宁云商披露，控股子公司苏宁金服与三位现有股东苏宁云商、南京润煜、南京泽鼎以及其他13位资金方签署《增资协议》，同意苏宁金服以投前估值270亿元人民币，面向新的投资者增资扩股，合计募集资金53.35亿元。其中，云锋新创拟斥资10亿元参与认购，为现有股东之外最大的出资方。资料显示，在云锋新创的股权结构中，马云持有40%股权。

--新力金融披露，公司拟将重组方案由原先发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金调整为现金购买。根据新方案，公司拟以支付现金的方式购买海淀科技等107名交易对方合计持有的海科融通100%股份。《资产评估报告》确认的标的资产评估值为24.98亿元，交易各方暂定交易对价为23.79亿元。

**21世纪经济报道**

--信托业年末再迎增资潮。记者独家获悉，重庆信托注册资本金将由128亿增至150亿元，夺回信托业注册资本首位，该事项将于近期落地。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李铮; 审校 林高丽)