《中国报摘》--其他报纸重要消息12月28日

**上海证券报**

--哈药股份和人民同泰分别公告称，中信资本天津拟通过其控制的黑龙江中信资本医药对哈药集团进行增资，增资完成后，中信资本天津之实际控制人中信资本控股合计间接持有哈药集团60.86%股权，中信资本控股成为上市公司实际控制人。

--北京市规划和国土资源管理委员会周三挂出了“不同寻常”的两宗招标出让土地公告。这两宗分别位于怀柔和大兴的招标出让地块是北京首次以企业自有用地向社会提供共有产权房建设项目的尝试。

**证券时报**

--捷信消费金融有限公司增加注册资本10亿元人民币的申请获得天津银监局批准。至此，该公司注册资本增至80亿元，成为注册资本最高的消费金融公司。

--今年以来，60家券商共计承揽420个IPO项目，共计获得承销收入149.82亿元。其中，有33家券商IPO承销收入超过1亿元。排名前十券商的IPO承销收入都在5亿元以上，共计占据58.06%的市场份额。

**21世纪经济报道**

--中欧班列数量明年将由今年的3,271列增至4,000列。中欧班列运输协调委员会秘书长吴云天表示，下一步工作中，将推进西线南部通道，以及经立陶宛、拉脱维亚、乌克兰、跨海运输等中欧班列新通道测试运输。

--大陆与台湾最大的石化产业合资项目--古雷炼化一体化项目近日在福建漳州开工，该项目由福建炼油化工公司和台湾旭腾投资公司各占50%股权，一期工程总投资278.8亿元。

**人民日报**

--宁波舟山港成为全球首个年货物吞吐量超10亿吨大港。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 林琦; 审校 林高丽)