《中国报摘》--其他报纸重要消息12月4日

**上海证券报**

--中科创达公告，拟以3,100万欧元现金收购MM Solutions AD公司。标的公司是一家行业领先的移动和工业图形图像技术企业，具有先进的图像处理算法开发、优化和集成能力，将提升中科创达在嵌入式视觉及人工智能领域的市场竞争地位。

**证券时报**

--上海家化披露控股股东家化集团要约收购结果，最终有6,939个账户共计2.61亿股接受要约，这一预受股份数约占上海家化总股本的38.8%，大大超出了家化集团的目标1.35亿股。这意味着，本次家化集团要约收购成功，且接受要约的股东最终卖出的股份数将按相应比例下调，公司股票今起复牌。

--近日，上交所印发《关于加强场内货币市场基金持有人集中度管理的函》，要求各相关基金公司加强场内货币基金持有人集中度和流动性风险管理，同时完善管理人内部控制，建立健全流动性风险监测与预警机制，并加强信息披露管理，不断丰富流动性风险管理工具 。根据发函要求，相关基金公司需要将场内货币基金的集中度情况、前端控制指标设立情况以及流动性风险管理方案等于12月4日前函复上交所。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)