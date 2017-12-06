《中国报摘》--其他报纸重要消息12月6日

**上海证券报**

--新华联总裁苏波日前表示，公司已确立“文旅+金融+地产”的战略转型格局，其中，文化旅游为战略转型核心，未来五年内力争开发不超过五个精品文旅项目，合计投资额最高可达500亿元人民币。在大股东新华联控股支持下，不排除优质资产注入预期。

**证券时报**

--数据显示，从发行情况来看，11月以来，以认购起始日期来算，共有145只基金正在发行，大大超过10月67只的水平。多位业内人士表示，近期基金公司去库存压力明显增大，如果不将库存“消化”，会影响后续的产品申报和发行。临近年底，基金公司备战冲规模保排名或是提升排名压力不小。

**21世纪经济报道**

--A股终于即将迎来首家通过IPO方式上市的快递企业。5日，第十七届发审委再度召开审核会议，六家拟IPO待审企业于当日悉数上会，而在其中2017年第60次工作会议上，德邦物流股份有限公司的名字赫然在列。

**人民日报**

--中国消费者协会5日召开共享单车企业公开约谈会，就消费者普遍关心的押金和预付金存管、车辆投放与运维等问题约谈相关企业，摩拜、ofo、永安行、优拜、哈罗单车、拜客出行、小蓝等七家共享单车企业参加。企业代表表示确保消费者押金和预付金安全。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 吴芳；审校 张喜良)