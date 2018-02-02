《中国报摘》--其他报纸重要消息2月2日

**上海证券报**

--超声电子公告称，经初步测算，预计2018年1月公司及下属子公司因人民币升值导致汇兑损失约4,500万元人民币；公司将通过及时结算外汇、缩短账款期限等手段，调整外币资产和负债规模，减少汇率变动带来的风险。

--中国工业和信息化部总经济师王新哲指出，将在今年实施工业互联网三年行动计划，拓宽工业互联网企业的融资和上市渠道，为企业提供必要的支持。

--新三板公司九鼎集团公告称，控股子公司九州证券近期与山东高速集团签署了增资协议，约定山东高速集团认购九州证券新增股份7.9亿股，占本次增资后九州证券总股本的19%。

**证券时报**

--截至目前，沪深两市累计有2,532家公司披露2017年业绩预告，预计同比增长的分别达74%和63%。

**第一财经日报**

--*ST海润周四股价跌破1元面值，跌停收于0.97元，成为A股12年以来的第一只“仙股”；若其股价连续20个交易日低于1元，将面临退市风险。

**金融时报**

--农发行召开全国分行行长会议，会上透露，截至2017年末，农发行资产总额6.22万亿元，各项存款余额1.47万亿元；不良贷款余额378亿元，不良率0.81%，拨备覆盖率394%，质量效益处于同业较好水平。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 边竞； 审校 乔艳红)