《中国报摘》--其他报纸重要消息2月22日

**上海证券报**

--据淘票票专业版数据统计，2018年中国春节档（2月15日至21日17时）7天票房合计超过55亿元人民币，同比增幅约约六成，大幅刷新历史纪录。

--记者近日从中国钢铁工业协会获悉，2017年中国累计出口废钢220.3万吨，而2016年仅出口1,000吨左右，同比增长高达数千倍。全面出清“地条钢”令废钢供大于求且价格低迷，即便出口关税高达40%，废钢仍大量出口并出现井喷局面。

--佳讯飞鸿公告称，控股股东、实际控制人已解除了股票质押的平仓风险，并推出兜底式增持倡议和股份回购预案，回购总金额不超过1亿元；公司股票今起复牌。

**证券时报**

--记者独家获悉，农业银行的个人存款规模已在2月初突破十万亿大关；农业银行去年二季度末个人存款规模为9.2万亿元，排名四大国有银行之首。

**人民日报**

--贵州省政府近日印发实施“万企融合”大行动、打好“数字经济”攻坚战方案，未来五年计划每年建设100个融合标杆项目，实施1,000个融合示范项目；到2022年带动10,000户以上实体经济企业与大数据深度融合，数字经济增加值占全省GDP比重达到33%。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 吕雯瑾；审校 杨淑祯)