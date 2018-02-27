《中国报摘》--其他报纸重要消息2月27日

**上海证券报**

--中国船舶公告称，公司拟以21.98元人民币/股的价格，向华融瑞通、新华保险、结构调整基金等8名交易对方合计发行24,567.79万股股份，作价54亿元收购其持有的外高桥造船36.27%股权和中船澄西12.09%股权。

**21世纪经济报 道**

--接近阿里巴巴的人士证实，阿里巴巴将全资收购饿了么，在三个月内阿里将按90亿美元收购饿了么全部股份，并与阿里旗下的O2O（线上线下）平台口碑进行整合。

--中保保险资产登记交易系统有限公司目前已完成工商注册登记，有望在今年上半年正式开业。

**人民日报**

--中国华融资产旗下子公司华融金融租赁与中国商用飞机有限责任公司签署30架C919大型客机和20架ARJ21新支线飞机购机协议。截至目前，C919大型客机国内外用户达到28家，订单总数达到815架。

**金融时报**

--上海银监局数据显示，截至2017年年末，上海外资银行资产总额1.56万亿人民币，同比增长13.0%，增速创五年来新高；同时资产质量继续保持稳定，不良贷款实现“双降”，截至2017年末不良贷款率为0.34%，为五年来最低。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 边竞； 审校 杨淑祯)