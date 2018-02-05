《中国报摘》--其他报纸重要消息2月5日

**上海证券报**

--自中国人民银行获悉，监管叫停ICO（首次代币发行）后，很多境内人士转向境外平台网站继续参与虚拟货币交易，考虑到境内投资者转向境外平台参与交易面临种种风险，将采取一系列监管措施。

--复星集团宣布成立科技创新中心，且未来三年在科技创新领域的投入不少于200亿元人民币。复星将自身定位为一家科技驱动型企业，拟通过科技创新，打造C2M幸福生态系统。

--国家电投、中国华电等电力集团2018年工作会议已陆续召开。多家电力央企负责人在今年的工作部署中提到，要推进混合所有制改革、调整产业结构以及推动创新驱动等。

**证券时报**

--金融强监管、去杠杆趋势之下，2017年银行业理财规模增速放缓。银行业理财登记托管中心近日公布的《中国银行业理财市场报告（2017年）》显示，去年金融机构同业理财规模大降51%。

**人民日报**

--南航集团与波音公司日前在广州签署协议，双方合作的客改货项目落户广州空港经济区，所涉项目主要包括737NG客改货生产线、787支援中心、777/787起落架大修及飞机部件、复合材料修理等内容，此次合作涉及的大部分维修技术是波音公司首次向中国转让。

**金融时报**

--交通银行向旗下交银航空航运金融租赁公司增资70亿元，后者注册资本由15亿元增至85亿元。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 林琦; 审校 杨淑祯)