《中国报摘》--其他报纸重要消息2月6日

**上海证券报**

--已停牌近五个月的天科股份公布重组预案，公司拟出价63.27亿元人民币收购大股东中国昊华化工集团旗下13家公司股权，公司股票将继续停牌。

--中国神华、国电电力、*ST平能三家公司同时公告称，中国国电集团有限公司与国家能源投资集团有限责任公司已于周一签署合并协议，上述合并事项的实施尚需履行必要程序以及获得其他有权机构必要的批准、核准及同意。

--自煤炭业内获悉，国家发改委已对港口、煤炭、电力企业作出销售、采购煤炭不允许超过750元/吨（5500大卡的港口下水煤）的指示。

**证券时报**

--近期多省市密集发布了关于组织开展政府性债务清理核查工作的通知。通知内容较为类似，主要是全面摸底地方政府各类债务，包括纳入政府性债务系统管理的债务、公益性项目债务、经营性债务等。

**第一财经日报**

--由宝武钢铁集团、招商平安资产管理公司、美国WL ROSS公司和中美绿色东方投资管理公司四方合资的四源合股权投资公司总经理虞红表示，在整合重钢后，还将以钢铁平台公司为基础进行产业整合，打造区域性钢铁运作平台。

**21世纪经济报 道**

--记者获悉，蚂蚁金服正在申请消费金融牌照，该消费金融公司将设在重庆。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 林琦; 审校 杨淑祯)