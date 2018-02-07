《中国报摘》--其他报纸重要消息2月7日

**上海证券报**

--中国国际贸易促进委员会研究院发布《2018年中国消费市场发展报告》，预计全年社会消费品零售总额名义增长率为10%左右，全年社会消费品零售总额将突破40万亿元人民币大关。

--中国石油和化学工业联合会副会长傅向升表示，预计2018年国际油价运行将继续在震荡中上行，布伦特全年均价将在60美元/桶上下。在油价攀升等有利因素的影响下，他预计，今年国内石化行业收入、利润将继续稳步增长。

--建新矿业公告，基于以重整方参与建新集团破产重整的国城控股拟通过执行法院裁定的重整计划及修正案，取得建新集团多数股权，进而间接控制建新矿业40.99%股份，国城控股已向除建新集团外的建新矿业所有股东发出收购全部流通股的要约，所需最高资金总额为65.57亿元。

**证券时报**

--截至2017年底，国内57家金融租赁公司总资产已达20,975.14亿元，注册资本金合计1,630.06亿元；过去一年，57家金融租赁公司实现营业收入1,184.78亿元，合计创造224.36亿元净利润。

**人民日报**

--国家统计局日前对外公布，2017年中国农村贫困人口比上年减少1,289万人，贫困发生率下降1.4个百分点。

--自中国物流与采购联合会获悉：2017年全国社会物流总额252.8万亿元，按可比价格计算，同比增长6.7%，增速比上年同期提高0.6个百分点。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 林琦; 审校 林高丽)