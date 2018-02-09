《中国报摘》--其他报纸重要消息2月9日

**上海证券报**

--在各大央企2018年的工作部署中，中国石油、中国兵器工业集团、中国电科、五矿集团、国家电网、中国电建、国家能源集团、中国华电集团、国家电投、鞍钢集团等多家央企均提出了混改计划，且不少都是首次披露。

--保监会对股权方面存在违规的保险公司接连“出手”。继此前清退昆仑健康险、利安人寿和长安责任保险的违规股权后，昨日，保监会又对君康人寿（原正德人寿）下发撤销行政许可决定书，原因是该公司存在违规增资、股权代持问题。

--乘联会发布的数据显示，1月的广义乘用车合计销量为227.24万辆，同比增长7.1%。其中，1月新能源车销量继续走强，达3万辆，同比增长超400%。

**证券时报**

--陕西、安徽、河北、湖南、新疆、福建、湖北等省份已经公布了2018年重点项目投资规划。从投资规模来看，上述省份2018年度投资总额基本都在千亿元人民币以上规模。

--截至2017年12月末，上汽通用汽车金融信贷资产突破1,000亿元，全年新增零售贷款合同达100.8万单，成为中国汽车金融行业中率先实现当年合同量突破百万的专业汽车金融公司。

**21世纪经济报道**

--中煤资产管理集团长公司周四揭牌，意味着中煤集团旗下非主业资产的深度整合即将拉开帷幕。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 林琦; 审校 乔艳红)