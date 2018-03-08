《中国报摘》--其他报纸重要消息3月8日

**上海证券报**

—中国证监会公告，前海开源、上投摩根和中融三家基金公司的FOF产品获批。此举意味着历时半年，第二批公募FOF(基金中的基金)终于浮出水面。此次获批的三只产品分别是前海开源裕源混合型基金中基金、上投摩根尚睿混合型基金中基金和中融量化精选混合型基金中基金。

—上证报资讯统计，上市房企2018年前两个月的整体销售超出市场预期。截至3月7日，披露销售数据的22家上市房企今年前两个月合计销售6,063.26亿元，同比增长55.55%。其中，碧桂园、恒大、万科三大房企在1月至2月楼市传统销售淡季仍能达到千亿级，遥遥领先同行。

**证券时报**

—记者获悉，银监会亲自挂帅督导，牵头16家金融机构旗下公司出资成立云服务公司—融联易云金融信息服务（北京）有限公司。在业内人士看来，这家监管”嫡系”云公司的使命远大:承接银行业重要信息系统批量上云的任务。不过，据悉该公司目前尚未有规模化业务落地。

**21世纪经济报道**

—记者获悉，央行于近日下发《中国人民银行关于加强绿色金融债券存续期监督管理有关事宜的通知》，对存续期绿色金融债券募集资金使用情况进行监督核查，主要内容包括发行人经营状况、募集资金投放进度、绿色项目情况等。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 吴芳；审校 曾祥进)