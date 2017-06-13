《中国报摘》--其他报纸重要消息6月13日

**上海证券报**

--中远海控公告称，控股子公司中远海运港口以2.03亿欧元（折合约15.555亿元人民币）的价格收购西班牙企业TPIH持有的Noatum Port Holdings, S.L.U.51%股权，该公司主要在西班牙从事集装箱码头的开发、营运及管理。

--量子高科披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，拟作价23.8亿元购买睿智化学100%股权，并拟募集配套资金总额不超过6.65亿元，用于支付本次交易的现金对价及中介机构费用等。

**证券时报**

--广东首家省属金融租赁公司--广东粤财金融租赁股份有限公司已于近日开业。据了解，该公司首期注册资本10亿元，其中广东粤财控股、明阳智慧能源集团、中国通号分别出资35%、35%、30%。

--中国基金业协会最新私募登记备案数据显示，截至5月底，已登记私募基金管理人达到1.91万家，已备案私募基金超过5.45万只；认缴规模12.79万亿元，比去年底增长2.55万亿元，增幅将近25%，实缴规模9.22万亿元。

**21世纪经济报道**

--江苏省政府下发《关于积极稳妥降低企业杠杆率的实施意见》，提出建立积极稳妥降低企业杠杆率工作部门联席会议制度，并出台了26条具体措施，分别从总体要求、主要途径、营造良好的市场与政策环境、工作保障四个方面推动全省降低企业杠杆率工作，以增强省域经济中长期发展的韧性。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李铮；审校 张喜良)