《中国报摘》--其他报纸重要消息6月14日

**上海证券报**

-- 中国期货业协会发布实施《<境外交易者参与境内特定品种期货交易期货经纪合同补充协议>指引》等四件自律规则的通知，以配合原油期货上市，规范和指导各期货公司为境外交易者和境外经纪机构从事境内期货交易提供期货经纪及结算服务。这意味着，原油期货境外客户开户业务正式开闸。

--阳光城公告称，通过全资子公司以64.5亿元人民币收购北京慧诚房地产100%股权及债务。据评估，标的公司净资产为-2.9亿元，资产评估增值率超过14倍。

**证券时报**

--中国央行研究局首席经济学家马骏透露，央行与国家发改委已经达成共识，要在国家绿色产业目录的基础上形成一个统一的绿色债券目录。

--光大证券公告称，已获准成立一家专门从事政府与社会资本合作（PPP）相关领域的私募基金子公司——光大发展投资有限公司。这是证券行业首家专注于政府与社会资本合作相关领域的专业公司。

**21世纪经济报 道**

--北京市商务委员会、北京市发改委等12个部门联合发布了《关于加快融资租赁业发展的实施意见》，到2020年，北京市融资租赁业务领域覆盖面和市场渗透率明显高于全国平均水平；资产超百亿元的融资租赁企业数占比翻一番。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李铮；审校 杨淑祯)