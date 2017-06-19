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2017年6月19日 / 凌晨1点02分 / 2 个月前

《中国报摘》--其他报纸重要消息6月19日

路透新闻部

1 分钟阅读

**上海证券报**

--截至日前，2016年以来共有157家公司在创业板IPO上市。据统计，新公司今年一季度的整体业绩继续稳中有升，实现营收、净利润双增长，同比增幅分别达23.49%和19.42%。

**证券时报**

--日前，上市券商5月月报悉数披露，除一创摩根外，六家可比投行子公司今年前5月共计实现净利润5.5亿元，较去年同期下滑20.78%。另据数据统计，在股权融资和债权融资双跌的情况下，今年前5月券商总承销额较去年同期下滑了四成多。多位投行人士表示，今年投行的日子不好过。

**每日经济新闻**

--江苏苏宁银行股份有限公司近日开业，是全国首家致力打造O2O运营模式的民营银行。统计发现，截至目前，17家获银监会批准筹建的民营银行中，已有14家获得开业批复。其中，包括苏宁银行在内，共有8家银行明确打出了“互联网银行”的招牌。

--银监会等三部委日前下发加强校园贷规范管理工作的通知称，商业银行和政策性银行在风险可控的前提下，有针对性地开发高校助学、培训、消费、创业等金融产品，而未经银行业监管部门批准设立的机构禁止提供校园贷服务；现阶段，一律暂停网贷机构开展校园贷业务，对于存量业务制定整改计划，明确退出时间表。

**人民日报**

--从北京银监局获悉，北京银行业金融机构落实北京市房地产调控措施效果显着，贷款发放节奏持续放缓。3月至5月，北京市个人住房贷款新发放金额分别比上月下降31.63亿元、3.13亿元和17.93亿元。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)

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