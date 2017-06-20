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2017年6月20日 / 凌晨12点59分 / 2 个月前

《中国报摘》--其他报纸重要消息6月20日

路透新闻部

1 分钟阅读

**上海证券报**

--多家上市公司发力新能源充电设备。业内人士指出，从往年行情来看，上半年一般是新能源相关政策逐级落地期，而6月至11月主要为新能源充电项目落实期，政府、企业为完成年初目标，将加速推动相关项目的招标和实施，因此下半年行业有望发力。

**证券时报**

--银监会披露，河北省首家消费金融公司--河北幸福消费金融公司获准开业。至此，持牌的消费金融公司增至21家。记者注意到，幸福消费金融也是一家银行系发起的公司，大股东为河北张家口银行，参股股东包括神州优车，股东结构也是业内普遍采用的“银行+互联网服务公司”产业链模式。

**每日经济新闻**

--京东数据显示，在6月1日-6月18日，京东商城累计下单金额达1,199亿元人民币（行业口径），累计卖出商品超过7亿件。业内认为，随着京东品质的提升，售后、配送的健全，以家电、数码零售起家的京东已经打造了独特的业务模式和优势。

**21世纪经济报道**

--信托业协会发布数据显示，一季度末68家信托公司管理的信托资产规模达21.97万亿元，同比增长32.48%，环比增8.65%；同比增速创2014年一季度以来新高。需注意的是，信托资产规模高速增长并没有带来经营指标的高增速，一季度信托业营业收入、利润总额等业绩指标明显回落。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 吴芳；审校 张喜良)

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