《中国报摘》--其他报纸重要消息6月22日

**上海证券报**

--国务院办公厅日前印发《关于建设第二批大众创业万众创新示范基地的实施意见》，系统部署第二批大众创业万众创新示范基地建设工作；明确了第二批共92个双创示范基地，包括北京市顺义区等45个区域示范基地，北京大学、中国科学院西安光学精密机械研究所等26个高校和科研院所示范基地，中国航空工业集团公司等21个企业示范基地。

**证券时报**

--常熟银行公告称，江苏银监局已批准常熟银行公开发行不超过30亿元的A股可转换公司债券，在转股后需要按照相关监管要求计入核心一级资本。

--贵州首家省级地方资产管理公司（AMC）日前完成工商信息登记，并领取营业执照。统计显示，截至目前已有47家地方AMC正式成立，其中14个省级行政区域至少已有2家地方AMC，此外至少还有4家省级AMC仍在筹建中。

**21世纪经济报道**

--记者获悉，在并购重组被表态鼓励的同时，IPO的审核虽然不会停止，但审核程度会愈加严格；部分大型券商投行部门与监管层沟通后，开始在内部会上对未来投行业务的监管趋势进行研判，并提出对并购重组业务增加投入。

**人民日报**

--近日，中国国家电网公司投资收购希腊国家电网公司24%股权项目取得圆满成功。这是国家电网公司继入股葡萄牙国家能源网公司、意大利能源网存贷款公司后在欧洲市场的又一项重大投资，是国家电网公司国际化进程中的新里程碑。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 吴芳；审校 林高丽)