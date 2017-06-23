《中国报摘》--其他报纸重要消息6月23日

**上海证券报**

--统计显示，截至6月20日，A股已有24家零售企业发布上半年业绩预告，其中20家预增、扭亏、续盈或略增，4家续亏或略减，预喜率超八成；而受益于国内跨境电商迅猛发展，跨境通的跨境电商业务继续保持高速增长，预计上半年公司净利润同比增长90%至120%，达到3.01亿至3.48亿元。

**证券时报**

--近日大连产权交易所信息显示，推出中天证券增资扩股挂牌项目，增资扩股方案为新增股本总额16亿股，每股认购底价2.6元，总计募集资本41.6亿元。

**21世纪经济报道**

--上海自贸区陆家嘴管理局联手中国远洋海运集团打造的陆家嘴航运互联网产业基地周四正式揭牌。这意味着中国首个航运互联网产业基地落户陆家嘴。据了解，航运互联网企业运去哪、船老大以及国际知名航运咨询机构德路里已明确表示入驻产业基地。

**人民日报**

--深圳海关统计，深港贸易规模从1997年的701.4亿元人民币大幅攀升至2016年的6,961.5亿元，年均增长12.8%，快于回归前5年(1992—1996年)年均增速10.1个百分点；20年间，两地贸易规模增长近10倍。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 吴芳；审校 曾祥进)