《中国报摘》--其他报纸重要消息7月10日

**上海证券报**

--中国中邮、嘉实、易方达三家基金公司发布公告，大幅下调乐视网估值。此举或许意味着随着乐视网创始人贾跃亭的离开，机构投资者进一步看淡公司未来。

--中国人民银行金融研究所所长孙国峰表示，随着国内金融科技和金融机构科技化的迅速发展，需要培育“双支柱”的科技监管(RegTech)体系。

--据统计，截至上周五(7日)，A股及港股至少已有25家上市房企公布了上半年销售额，合计1.45万亿元人民币，同比增45.92%。在回笼资金的同时，万科等大中型房企还进一步加快拿地步伐。

--伴随贯穿上半年的白马消费股行情，以及近期新能源、煤炭等板块的轮番爆发，相关分级B继续展现出惊人的赚钱效应，多只分级B年内涨逾20%。但在新规效应影响下，分级基金市场规模持续缩水，流动性风险值得警惕。

**证券时报**

--投保基金公司最新调查显示，6月中国证券市场投资者信心指数达到54.5，环比上升11.5%，结束连续三个月下降态势，重回乐观区间。

--普益标准最新银行理财周报显示，年中大考一过，占据主要规模的保本型银行理财产品收益率下降；高收益理财产品发行量减少；期限与收益率的倒挂被打破，重回正相关。

**金融时报**

--日前中国人民银行山东省济南分行指导滨州市中支，通过中国票据交易所系统为青岛银行滨州分行办理3,000万元再贴现纸质票据，为全国首笔再贴现纸质票据电子化操作业务。

**每日经济新闻**

--数据显示，截至6月30日，中国电影票房累计达271.77亿元，同比增长10.51%。不过国产影片虽然口碑佳作频出，但76.47%的影片数量占比，仅吸引到了38.25%的票房。

--深圳市规划和国土资源委员会近日表示，2017年深圳计划新增安排建设保障性住房和人才住房5万套、约277万平方米，用地出让优先满足人才住房和保障性住房用地需求。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李宏薇; 审校 乔艳红)