《中国报摘》--其他报纸重要消息7月18日

**上海证券报**

--郑州商品交易所发布的棉纱期货合约征求意见公告显示，棉纱期货交易单位为5吨/手，最小变动价位为5元人民币/吨，每日价格波动限制与最低交易保证金为±4%与5%的组合。

**证券时报**

--对于有传闻称中国国新正计划注资至少20亿美元事项，九鼎投资称上述报导不实，公司及控股股东均和中国国新无接洽。

--游戏外设公司雷蛇(Razer)拟在港首次公开募股(IPO)，预估市值最高将达到50亿美元联络互动日前表示，公司去年以7,500万美元获得了雷蛇5.01%股份。

--周一A股市场大跌后，集思录网站数据显示，跟踪中证申万传媒行业投资指数的传媒业B已经触发下折，军工股B、成长B级、网金融B等多只距离下折阈值较近的分级基金再度拉响下折警报。

**金融时报**

--中国人民银行货币政策委员会委员黄益平表示，金融监管政策重点是稳增长防风险。

**21世纪经济报 道**

--日前保监会批复天安财险在全国银行间债市发行10年期资本补充债券，规模不超过120亿元。为保险公司发行资本补充债券政策开闸以来天安财险二度获批。此前的发行规模是不超过53亿元，两次相距时间不足两年。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)