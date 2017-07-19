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2017年7月19日 / 凌晨1点03分 / 21 天前

《中国报摘》--其他报纸重要消息7月19日

路透新闻部

1 分钟阅读

**上海证券报**

--中国社科院雄安发展研究智库周二挂牌成立，这是迄今为止最高层次的研究雄安新区建设的智库机构。目前，国家正就雄安新区未来建设制订两项规划——雄安新区的总体规划和雄安新区的生态环境保护规划。

--在近期中小盘个股股价下跌过程中，也出现了多个质押股份触及平仓线的案例。为了严控股权质押业务风险，各家券商使出“组合拳”，采取了包括严格立项、下调质押率、上调质押利率等具体措施。

**第一财经日报**

--融创中国董事局主席孙宏斌表示，融创与万达的投资交易之后，多个银行就已开始排查，这个事情很正常。目前融资已与相关银行进行了沟通，绝大多数银行已表示理解。

**21世纪经济报 道**

--东方资产公司发布报告称，尽管从去年下半年开始不良率有企稳迹象，但考虑到不良贷款增量仍较大，并且贷款规模快速增长也是稀释不良贷款率的重要因素，预计今年不良贷款余额、不良率仍会上升。

**人民日报**

--中国民用航空局周二召开例行新闻发布会，公布上半年民航发展数据。上半年，民航旅客周转量在综合交通运输当中的比重达到了28.2%，同比提升了2.3个百分点；全行业共完成运输总周转量为513.4亿吨公里，同比增长12.5%。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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