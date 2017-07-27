《中国报摘》--其他报纸重要消息7月27日

**上海证券报**

--中国证监会办公厅副主任李钢表示，部分市场观点将直接融资与IPO划等号是误解，直接融资包括了股权融资、债权融资，股权融资中也还包括IPO和再融资等。

--记者从商务部获悉，内地与香港CEPA（关于建立更紧密经贸关系的安排）升级的目标是，以CEPA主协议连同《货物贸易协议》、《服务贸易协议》、《投资协议》和《经济技术合作协议》等4个子协议为框架，将CEPA构建成全面涵盖两地经贸合作的高水平的自由贸易协议安排。

--《水泥行业去产能行动计划（2017-2020年）》讨论稿提出，从现在起到2020年，水泥行业去产能的重点是去熟料产能，拟压减熟料产能39,270万吨；同时，遏制新增产能、淘汰落后产能。

--中国重工披露重组进展，公司拟通过重大资产重组的方式实行市场化债转股。本次交易标的资产为债转股过程中投资人取得的大船重工和武船重工的股权。交易拟采用包括但不限于发行股份购买资产的方式，具体交易方式尚未最终确定。

--工商银行城市金融研究所的研究报告预计，中国经济未来仍有可能处于L 形探底通道。展望下半年，预计货币政策将保持稳健中性，财政政策将更加积极有效，GDP增速保持前高后低的态势，全年同比增长约为6.8%。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 边竞；审校 曾祥进)