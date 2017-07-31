《中国报摘》--其他报纸重要消息7月31日

**上海证券报**

--国家发改委等十三个部委发布了《半导体照明产业“十三五”发展规划》，提出到2020年，中国半导体照明关键技术要实现不断突破，形成万亿的整体产值，培育一家以上销售额突破100亿元的LED照明企业、一至两个国际知名品牌。

--统计显示，截至6月30日，带有“消费”字样的偏股型基金共有44只，业绩排序从最高的34.75%至最低的负11%。结合刚公布二季报持股情况来看，上述统计范围内的多只基金持股比例已接近监管红线。

**证券时报**

--近日，在深圳证券交易所“即报即审、专人专岗”的绿色通道机制下，“华西证券-川投PPP项目资产支持专项计划”获得深交所资产支持证券挂牌条件确认的无异议函。该项目为全国首单以停车场经营权为标的物的PPP资产证券化项目。

**每日经济新闻**

--目前天风证券、中泰证券、国联证券、南京证券、华西证券、华林证券等六家券商都已进入“已反馈”阶段，A股券商军团有望向40家迈进。值得一提的是，现在拟上市一些券商净资本规模不算大，且以区域券商为主。这一轮小券商融资潮，引起许多业内人士关注。

**人民日报**

--从交通运输部例行发布会获悉，今年上半年，中国货运增速加快，完成货运量217亿吨，同比增长10%；港口生产实现较快增长，规模以上港口完成货物吞吐量62.5亿吨，同比增长7.5%，完成集装箱吞吐量11,464万标箱，同比增长8.8%。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)