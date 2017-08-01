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2017年8月1日 / 凌晨1点12分 / 7 天前

《中国报摘》--其他报纸重要消息8月1日

路透新闻部

1 分钟阅读

**上海证券报**

--中证协统计，截至2016年底，全国共有证券公司129家；证券公司总资产5.79万亿元人民币，净资产1.64万亿元，净资本1.47万亿元。与2015年底相比，证券公司总资产、净资产分别减少9.81%、增长13.10%。

**证券时报**

--银监会近日正式批准设立“农银金融资产投资有限公司”，成为国内首批获准设立的市场化债转股实施机构之一，经营范围为开展市场化债转股及配套支持业务，注册资本金100亿元。

**21世纪经济报道**

--葛兰素史克(GSK)宣布，国内首个获批的宫颈癌疫苗希瑞适正式上市。此前的5月18日，GSK老对手默沙东旗下四价宫颈癌疫苗佳达修在华获批，根据默沙东独家代理商智飞生物发布的公告,“预计该疫苗从获得注册批件到上市销售需要六个月左右时间。”

**金融时报**

--专家表示，全国金融工作会议给保险市场带来发展新机遇，在宏观经济体系中，保险业存在的价值除了通过风险汇聚降低风险之外，主要是风险管理；有效的风险管理可以大大降低保险事故发生的概率。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 吴芳；审校 张喜良)

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