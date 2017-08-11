《中国报摘》--其他报纸重要消息8月11日

**上海证券报**

--中国国家信息中心经济预测部邹蕴涵指出，下半年，消费需求将保持平稳增长，出口剧降的可能性较低，这两大因素将支撑经济平稳运行。但经济趋弱的因素也在增加，前期补库存需求对经济的拉动作用趋于结束，而企业的设备投资周期尚未启动，对经济增长的新拉动力尚未形成，投资增速预计趋缓。

--前中国国家外汇管理局国际收支司司长、中国金融四十人论坛高级研究员管涛指出，汇率政策不论是稳定、浮动还是有管理浮动，都不可能是无痛的选择，关键是要在情景分析、压力测试基础上，做好应对预案，从最坏处打算、争取最好的结果。改革目标是既定的，需要保持战略定力，但改革路线不一定是线性的，有时需要以退为进。

**证券时报**

--截止今年二季度末，券商资管总规模减少6,739.66亿元人民币，三年来首现负增长，其中，代表通道业务的券商定向资管计划实质性下降了6,193.78亿元。

**人民日报**

--甘肃省政府近日印发《甘肃省产业扶贫专项贷款工程实施意见》，决定在全省58个片区贫困县和17个插花型贫困县实施产业扶贫专项贷款工程，由金融机构五年安排贷款1,000亿元，全部用于发展农村富民产业和县域经济，并根据情况逐步扩大到全省。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 吕雯瑾；审校 林高丽)