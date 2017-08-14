《中国报摘》--其他报纸重要消息8月14日

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**上海证券报**

--上游原料的涨价正在向中游传导，据统计，自7月1日至8月10日，累计有17家火电类上市公司发布电价上调公告。

--华友钴业称，拟通过全资子公司以1,302万澳元(折合约6,842万元人民币)，认购澳大利亚上市公司AVZ新发的1.86亿股股份，认购价格0.07澳元/股。包括认购附带的转股期权，交易完成后，华友将获得AVZ本次增发完成后总股本的11.2%。

--安记食品拟出资1.8亿元，与大连机车商业城等共同出资设立福邦人寿保险。福邦人寿注册资本预计为10亿元，其中安记食品占比18%。

**证券时报**

--在去年4月成为盛京银行第一大股东后，恒大集团终于向该行董事会派出董事，人选为恒大金融董事长、光大银行原副行长邱火发。

--索菲亚上半年实现净利润约2.94亿元，比上期增长47.16%。前10大流通股东榜单中，汇金公司以751.24万股位居第九。

**金融时报**

--央行拟于2018年一季度起，将资产规模5,000亿元以上银行发行的一年以内同业存单，纳入宏观审慎评估体系(MPA)同业负债占比指标进行考核，旨在进一步推动资金“脱虚向实。

--中国信达资产管理公司参与发起设立安徽中安金融资产管理公司。

**人民日报**

--人民日报评论文章称，去杠杆是企业必须面对的新常态。今日中国经济的繁盛，实体经济是根基，金融之水来滋养，缺一不可，但不能本末倒置。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)