《中国报摘》--其他报纸重要消息8月4日

**上海证券报**

--科陆电子公告称，近日收到广东电网发给该公司的中标通知书，在“广东电网有限公司2017年电能表框架招标活动”中，公司中标总金额为12,954万元人民币，约占2016年度营业总收入的4.1%。 --新三板上市企业百胜软件披露，拟定向发行不超过1,000万股，发行价为每股12元，预计募集资金不超过1.2亿元，阿里巴巴（北京）软件服务公司包揽此次定增额度，认购后阿里软件将合计持有百胜软件26.67%股份，成为其第一大股东。

**证券时报**

--模塑科技披露重组预案，拟作价12.5亿元，以发行股份及支付现金方式，收购控股股东模塑集团及其下属公司持有的江阴道达汽车饰件公司100%股权。

--中广核合肥中外运5兆瓦分布式光伏项目并网仪式在安徽省合肥市高新区中外运物流园举行，标志着中广核与中外运长航合作的首个清洁能源项目成功落地。

**21世纪经济报道**

--交通运输部等10部委联合出台《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》，肯定了共享单车的积极作用，亦明确不支持共享电动自行车。

**人民日报**

--从商务部获悉，根据目前13个跨境电商综合试验区的初步统计，今年上半年，13个综试区跨境电商进出口规模超过1,000亿元人民币，同比增一倍以上。其中，B2B占比达到六成，跨境电商进出口已成为中国外贸发展新的增长点。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 吴芳；审校 张喜良)