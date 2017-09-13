《中国报摘》--其他报纸重要消息9月13日

**上海证券报**

--记者从接近监管层人士处核实，中国监管层将取缔境内的虚拟货币交易场所，并已约谈相关平台。

--上海石油天然气交易中心周二正式启动全国首次管道天然气竞价交易试点，当日上午交易中心总计挂出40单，气量400万立方米，全部成交，成交价格均为2.5元人民币/立方米。

--新华资产副总经理张弛称，截至去年底，新华资产受托保险资金投资资金中通过权益等直接投资规模为764亿元人民币；持续投资中国铁路总公司债券合计余额338.66亿元，持续投资国债和地方政府债券合计余额717.43亿元。

**证券时报**

--保监会近日批复同意中华联合保险控股股份有限公司出资3,000万元，投资农联中鑫科技股份有限公司60%股权；农联中鑫另一方股东为蚂蚁金服全资子公司云鑫创业投资。

--瑞银资产管理中国区战略与业务发展主管董日成表示，预计公司今年年底将发行首只私募基金。

**21世纪经济报道**

--记者获悉，近期江苏、北京、深圳三地银监局和人民银行分行先后发文，提示辖内银行个人其他消费贷款大幅增长，存在部分资金违规流入房地产市场的风险，并要求加强个人消费贷款管理，防范信贷资金违规进入房地产市场。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 吕雯瑾；审校 张喜良)