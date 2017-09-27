《中国报摘》--其他报纸重要消息9月27日

**上海证券报**

--三季度将近尾声，从公募基金产品业绩看，有六只主动管理型产品年内回报超过40%，表现最好的国泰互联网+基金年内收益高达48.21%，其余五只基金年内业绩差距不足2%。从整体看，前三季度公募基金产品业绩排名呈现胶着状态。

--新华都控股股东不仅以低于市价的价格将上市公司10%股权转让给阿里巴巴成都及其一致行动人杭州瀚云，并与杭州阿里巴巴泽泰签署合作框架协议，双方将设立合资公司作为合作平台，共享各自供应链优势。

**证券时报**

--中国平安旗下平安人寿上周五在二级市场买入596.2万股工商银行H股，交易完成后，平安人寿及其一致行动人共计持有工行H股的5%，触及举牌线。

**21世纪经济报道**

--据中国资产证券化分析网统计，截止周二，今年个人消费类企业ABS累计发行1,713亿元人民币，分别是去年同期四倍多和去年全年发行量的两倍多。

--浙江省发改委发布宁波一带一路建设综合试验区总体方案，到2020年，该综试区与沿线国家和地区的进出口贸易额将达到400亿美元以上。

**金融时报**

--网联清算公司周二凌晨首次组织部分银行与支付机构针对高并发支付交易场景开展联合压力测试。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 林琦; 审校 张喜良)