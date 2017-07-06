《中国数据观测》6月通胀预计持稳，投资、消费或有放缓压力

* 公布内容：中国6月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：7月10日本地时间09:30公布CPI和PPI * 7月17日本地时间10:00公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reut ers://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://real time/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/ver b=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNRSL%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 1.5 1.5 1.2-1.8 1.9 33 工业生产者出厂价格指数(PPI) 5.5 5.5 4.7-5.7 -2.6 31 工业增加值 6.5 6.5 5.8-7 6.2 34 固定资产投资(不含农户)(1-6月 8.5 8.6 8.0-8.8 9.0 30 ) 社会消费品零售总额 10.6 10.7 9.6-10.9 10.6 33 注：固定资产投资前值为1-5月 数据。 路透综合30余家机构预测中值结果显示，6月通胀数据基本持平于前月，变化不大，但投资、消费可能面 临一定放缓压力。 申万宏源报告指出，6月蔬菜价格涨幅提升，但猪肉价格跌幅扩大，水果价格涨幅回落；而油价回落将拖 累非食品CPI，预计CPI上涨1.5%。而6月工业品价格涨跌互现，CRB指数和钢价指数涨幅回升，但南华工业品、 动力煤及水泥价格涨幅回落，油价转为负增长，预计PPI涨幅继续回落至5.3%。 招商证券则预计，CPI同比增速回升至1.6%，PPI同比增速持平5.5%，两者之差连续第四个月收敛。整体而 言，今年CPI震荡回升，PPI回落的速度依然缓慢。 在经济运行方面，招商证券认为，6月高频数据显示，临近入夏，国内实体经济将进入淡季。水泥价格、 电厂耗煤量逐步回落，这意味着工业生产放缓，投资需求进一步滑落。另一方面，消费增速仍维持较快增长。 预计6月工业增加值同比增长6.3%，投资累计同比增长8.3%，消费同比增长10.8%。 不少分析人士指出，6月的工业和投资面临一定下行压力。交通银行认为，受制于房地产降温和资金来源 压力以及基建投资增速略有回落，投资增速将降至8.4%。工业用电量增速持续下降，工业增加值增速可能下降 。 此外，消费增速料持稳，汽车销售短期改善，电商促销拉动零售，但房地产相关领域消费放缓、同比基数 走高，6月消费增速10.6%基本平稳。 申万宏源报告称，从高频数据来看，截至27日，6月六大电厂耗煤增速较5月回落，但高炉开工率和半钢胎 开工率等增速回升，预计6月工业生产增长6.4%；投资方面，制造业投资在低基数及出口带动下，仍将小幅改 善，地方融资规范，基建投资仍有回落压力，地产投资也将有一定回落，预计6月投资累计增速小幅放缓至8.4 %。 消费方面，6月乘用车销售表现略好于5月，但油价回落拖累石油制品类消费；建材和家具等地产链消费也 仍有回落压力。预计6月社零增速小幅放缓至10.5%。 此前公布的中国6月官方制造业PMI超预期增长，主要分项大幅回升，显示供需两端均有改善，出口表现尤 为强劲，而价格回落之势也有缓和；官方非制造业亦连续两个月加速扩张，受基建等投资活动拉动，建筑业景 气指数升至年内高点。6月PMI的亮眼表现缓解对中国经济下行压力的担忧，业内人士预计，二季度经济增速与 一季度持平，料在6.8%左右。（完） 欲浏览中国已公布经济指标，请点选；数据页面请点选 (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)