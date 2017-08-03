《中国数据观测》7月通胀预计持稳，工业运行下行压力较大

* 公布内容：中国7月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：8月9日本地时间09:30公布CPI和PPI * 8月14日本地时间10:00公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reut ers://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://real time/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/ver b=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNRSL%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 1.5 1.5 0.9-1.7 1.8 32 工业生产者出厂价格指数(PPI) 5.5 5.5 5.0-6.6 -1.7 31 工业增加值 7.2 7.6 6.5-8.7 6.0 32 固定资产投资(不含农户)(1-7月 8.6 8.6 8.3-9.3 8.1 31 ) 社会消费品零售总额 10.8 11 9.5-11.5 10.2 31 注：固定资产投资前值为1-6月 数据。 路透综合30余家机构预测中值结果显示，7月通胀同比涨幅基本持平于前月，环比略有上升，工业增加值 在6月增长提速后或有一定放缓，受高温天气影响，消费增速可能也会有小幅走低，整体而言，经济运行活动 有所降温。 中金报告预计，通胀环比回升，同比平稳。从高频数据看，7月份农产品价格有所回升。毕业季租房需求 将带动房租上涨。预计7月CPI环比出现季节性上升，但同比增速基本持平，增长1.5%。PPI方面，7月钢铁、有 色、能源等商品价格出现上涨，预计7月PPI环比增速转正，增长0.2%（6月-0.2%），同比增长5.5%，和上月持 平。 交通银行金融研究中心亦认为CPI和PPI同比涨幅接近上月水准。他们在报告中称，食品价格环比小幅下降 ，非食品价格基本平稳，成品油价小幅度上调。7月CPI小幅回落至1.4%，消费物价短期稳定，下半年上涨压力 不大。 7月工业产品价格环比止跌回升，黑色金属、化工产品价格涨幅较大。由于同比基数上升，翘尾因素下降 ，PPI同比涨幅可为5.6%左右，运行基本平稳。 在经济运行方面，分析人士多认为工业增加值有一定下行压力。交通银行称，今年一季度和二季度工业增 加值增速都出现季末上翘的特点，之后便回跌，预计7月降至6.5%。中金公司则指出，尽管高频数据显示电厂 耗煤量上升，但用电需求增加受到气温上升影响。南方连续出现高温酷暑天气，工业生产活动反而有可能受到 抑制。预计7月份工业增加值同比增速回落至7%。 在消费方面，中金认为上个月社会消费品零售受益于6.18电商促销，预计7月份零售增速回落，同比增长1 0.8%；交通银行指出，商品房销售走弱影响消费，大范围高温天气和水灾影响旅游、文娱类消费，7月消费增 速小幅走低的可能性较大。 天气因素可能对投资也会有影响。招商证券在报告中称，水泥价格持续下跌，高温天气也会影响户外施工 进度，预计1-7月固定资产投资累计同比增长8.4%。不过也有分析人士指出，低基数将抬高前7月投资增速。瑞 银在报告中称，工业利润增速强劲等因素有助于支持制造业投资，低基数效应也会抵消PPP等公共项目融资条 件收紧的不利影响，他们预计投资增速可达8.7%。 最新出炉的7月官方制造业和非制造业PMI双双回落，分别降至51.4和54.5，虽然都和上半年均值基本持平 ，且持续运行于景气区间，但仍不免让市场担忧中国经济下半年动能将放缓。而另一先行指标--中国财新制造 业PMI则在7月继续改善，需求--尤其是外需的好转推动了制造业的进一步扩张，价格水平亦有一定抬升。 （ 完） 欲浏览中国已公布经济指标，请点选；数据页面请点选 (发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)