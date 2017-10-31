《中国新债预测》一年和10年新发国债中标利率均值为3.55%和3.88%

* 招标品种：财政部1/10年新发国债

* 招标金额：各320亿元人民币

* 招标时间: 周三(11月1日)10:35-11:35

* 受访人数: 8位(银行、券商)

* 预测区间：3.48%-3.65%；3.83%-3.92%

* 预测均值: 3.55%、3.88%(按各家机构预测值平均)

路透上海10月31日 - 中国财政部周三将招标新发一年和10年固息国债。路透调查显示，继前两日暴跌之后，今日机构情绪有所平复，现券止跌企稳，不过月末资金一度仍紧绷，尾盘稍有改善，明日一年期仍待观察资金状况，不过预计国债整体需求仍较平稳，预测均值分别为3.55%和3.88%。

“今天情绪好多了，尾盘资金也松了点，国债需求应该还算比较稳当吧，”上海一券商交易员称，“一年期还得看资金情况，明天月初了资金应该松下来些，一年的估计稍好点，但10年的需求可能还是不会太好”。

中债国债到期收益率曲线显示，一年和10年期最新收益率为3.5532%和3.9115%。据交易员透露，二级市场上，剩余期限近10年的国债170018券最新成交在3.88%，剩余期限近一年的国债170017券最新成交在3.56%。

国开行上午招标增发的一、五和10年固息债，中标收益率分别为3.9392%、4.4160%和4.4550%，此前市场预测均值3.91%、4.50%和4.48%，三期债对应投标倍数3.45倍、4.60倍和2.98倍。

明日招标的两期债为财政部今年第24和25期记账式附息国债，一年期到期一次还本付息，10年期利息按半年支付；均采用混合式招标方式，标的为利率；全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。

两期债自11月2日开始计息，招标结束至11月2日进行分销，11月6日起上市交易。一年和10年期发行手续费分别为承销面值的0.05%和0.1%。

标位限定上，一年期投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为50个、15个和25个标位；10年期投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为100个、20个和35个标位。(完) (发稿 吴芳；审校 林高丽)