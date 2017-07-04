《中国新债预测》一年和10年续发国债收益率均值3.44%和3.60%

* 招标品种：财政部1/10年续发国债

* 期限及招标金额：各320亿元人民币

* 招标时间: 周三(7月5日)10:35-11:35

* 受访人数: 8位(银行、保险、基金)

* 预测区间：3.40%-3.48%；3.57%-3.61%

* 预测均值: 3.44%、3.60%(按各家机构预测值平均)

路透北京7月4日 - 中国财政部周三将续招标发行一年和10年固息国债。路透调查显示，二级市场弱势依旧，海外市场债券收益率近期亦明显回升，考虑到是次国债发行规模依然较大，且资金面虽较宽松，但机构对后续流动性预期仍偏谨慎，预计明日两期债需求一般，一年期品种定位料略低于二级，而较长期限的10年期品种定位或接近二级。

接受路透访问的八家机构预测均值分别落在3.44%和3.60%。

上海一银行交易员称，“好像一级需求也一般啊最近，感觉长端没啥好需求，7月（市场表现）不靠谱，这阵子还受到境外影响，境外利率和数据一下子都起来了，美债、欧洲啥的又反弹了20多个点（bp）了。”

他并预计明天10年期债中标结果略高于或持平二级，一年可能比二级水准低1-2个bp。

“需求应该一般般吧，这周毕竟供给还不小，资金松反而不是好事啊，央行一看这么松，继续不开展逆回购，后面到期还有那么多。”华南一银行交易员并表示，“后市真不好说，外围挺不利的。短期这两周确实最近都还蛮低的， 包括这两天新发的农发、国开。”

中债国债到期收益率曲线显示，一、10年期最新收益率为3.4596%和3.6033%。

另据交易员透露，上述两期债的标的券一年期最新成交在3.46%，10年期成交在3.60%。

国开行上午招标发行的一年、三年和10年三期债券通固息债，中标利(收益)率分别为3.53%、3.9495%和4.2082%，此前三期债预测均值为3.67%、3.97%和4.15%；三期债投标倍数为7.32倍、6.87倍和3.66倍。

明日招标的一年期债为财政部今年第九期国债的第二次续发，票面利率3.32%；10年期品种为今年第10期国债的第二次续发，票面利率3.52%。全部为竞争性招标，均进行甲类成员追加投标。

两期债均采用混合式招标方式，标的为价格。具体招标时间为7月5日上午10:35-11:35。招标当日，之前发行的两期国债当日停止交易一天，招标结束至7月6日进行分销，7月10日起与之前发行的同期国债合并上市交易。

两次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同，均从2017年5月4日开始计息；一年期到期一次还本付息，10年期按半年付息。

标位限定上，一年期投标标位变动幅度为0.01元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为50个、15个和25个标位；10年期投标标位变动幅度为0.08元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为105个、20个和35个标位。(完) (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)