《中国新债预测》三年国债收益率均值3.42%，向好情绪若持续料低于二级

* 招标品种：财政部三年续发国债

* 期限及招标金额：400亿元

* 招标时间: 周三(6月28日)10:35-11:35

* 受访人数: 8位(银行、券商)

* 预测区间：3.37%-3.44%

* 预测均值: 3.42%(按各家机构预测值平均)

路透上海6月27日 - 中国财政部周三将续发三年国债。路透调查显示，在现券连续走好背景下，平时交投不甚活跃的三年国债二级市场收益率也明显下行，若国债期货及市场情绪没有明显转差，明日续发国债结果有望低于二级，收益率预测均值落在3.42%附近。

上海一银行交易员称，今日市场多头占上风，明日新债结果低于二级可能性大。“(续发国债收益率)上不去的，除非明天期货大跌。”

中债国债到期收益率曲线显示，三年期最新收益率为3.4991%。

不过也有交易员指出，缺少明确方向的现券多随期货走势，若明日期货或资金面发生不利变化，新债定位可能不一定很低。

二级市场上，本次续发国债的标的券170008今日波动较为频繁。收益率从早盘的3.485%，午后最低探至3.44%，后再随期货走弱反弹至3.45%。

新债发行方面，国开行上午招标的三年、五年和七年固息债，中标收益率分别为3.9924%、4.0180%、4.1569%，除五年接近预期外，三年和七年品种均偏低。

明日招标国债为财政部今年第八期国债的第二次续发，票面利率3.23%。采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为6月28日上午10:35-11:35。

招标当日，之前发行的同期国债当日停止交易一天；招标结束至6月29日进行分销；7月3日起与之前发行的同期国债合并上市交易。

本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2017年4月27日开始计息，发行手续费为承销面值的0.05%。

标位限定上，投标标位变动幅度为0.03元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为80个、15个和30个标位。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)