《中国新债预测》三年新发和七年续发国债预测均值为3.59%和3.91%

* 招标品种：财政部三年新发国债和七年续发国债

* 期限及招标金额：各200亿元

* 招标时间: 周三(24日)10:35-11:35

* 受访人数: 8位(银行、券商、基金)

* 预测区间：3.55%-3.60%；3.90%-3.93%

* 预测均值: 3.59%；3.91%(按各家机构预测值平均)

路透北京1月23日 - 中国财政部周三将招标发行三年和七年固息国债。路透调查显示，近期流动性形势乐观，且政策面消息真空，预计明日两期国债需求尚可，其中三年相对七年或更有期限方面的优势，定位将略低于二级水准，预测均值分别为3.59%和3.91%。

上海一券商交易员说，“我觉得国债需求还是很稳定的，而且现在越是新发的国债，需求越好，七年的这次续发也是170027，也会不错，我甚至觉得明天两只边际会比二级好一点。”

北京一基金交易员称，相对来看，加上目前偏松的流动性环境，三年可能更有期限优势，其需求会更好一点，不过七年也有配置需求。

“今天二级市场算是正常了，后面还要看监管和央行怎么做，不过午后期货回落说明市场还是缺乏信心，所以我觉得一级会在资金面的帮助下稍好点，但也不会太明显。”

中债国债到期收益率曲线显示，三年和七年期最新收益率分别为3.6585%和3.9317%。

据交易员透露，三年国债活跃券170008目前成交在3.60%，而明日续发行的七年国债标的券170027成交在3.9325%。

明日招标新债中，三年期为财政部2018年第二期记账式附息国债，七年为2017年第27期国债的第一次续发。两期债均采用修正的多重价格（即混合式）招标方式，三年期标的为利率，七年为价格，全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。

两期债具体招标时间为1月24日上午10:35-11:35，招标当日，七年期之前发行的同期国债上午停止现券交易半天，招标结束至1月25日进行分销；1月29日起与之前发行的同期国债合并上市交易；三年期自1月25日开始计息，招标结束至1月25日进行分销，1月29日起上市交易。

上述七年续发国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2017年12月21日开始计息；票面利率3.9%。三年及七年发行手续费分别为承销面值的0.05%和0.1%。

标位限定上，三年期投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为75个、15个和30个标位；七年期投标标位变动幅度为0.06元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为75个、15个和30个标位。(完) (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)