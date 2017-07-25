《中国新债预测》三年新发国债中标利率预测均值3.48%

* 招标品种：财政部三年新发国债

* 期限及招标金额：320亿元

* 招标时间: 周三(7月26日)10:35-11:35

* 受访人数: 8位(银行、券商、基金)

* 预测区间：3.43%-3.51%

* 预测均值: 3.48%(按各家机构预测值平均)

路透上海7月25日 - 中国财政部周三将招标新发三年期固息国债。路透调查显示，周二现券情绪偏弱、收益率小幅上行，不过近期一级利率债表现相对平稳，预计该期国债中标利率将接近二级，预测均值落在3.48%。

上海一券商交易员提到，近来政策性金融债招标结果都还不错，不过国债换券更为频繁、发行量大，此次新发三年券，中标利率未必会明显低于二级市场上三年国债次新券的收益率。

中债国债到期收益率曲线显示，三年期最新收益率为3.4793%。剩余期限近三年的国债170008券最新报价为3.49%/3.48%，上日尾盘为3.4775%/3.4725%。

中国国家开发银行周二上午招标增发的一年、五年和10年期固息债，中标收益率分别为3.5506%、4.0428%和4.1492%，除一年期略低于此前的市场预测均值的3.59%外，五年和10年基本符合市场预测的4.05%和4.15%；三期债对应的投标倍数为3.21倍、3.81倍和3.36倍。

明日招标国债为财政部今年第16期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率；全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。7月27日开始计息，招标结束至7月27日进行分销，7月31日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.05%。

标位限定方面，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为75个、15个和30个标位。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)