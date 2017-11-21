《中国新债预测》三年续发国债收益率均值3.74%，交投不活跃多参照估值

* 招标品种: 财政部三年期续发固息国债

* 招标金额: 320亿元人民币

* 招标时间: 周三(22日)10:35-11:35

* 受访人数: 7位(银行、券商)

* 预测区间: 3.69%-3.77%

* 预测均值: 3.74%(按各家机构预测值平均)

路透上海11月21日 - 中国财政部周三将招标续发行三年期固息国债。路透调查显示，与国开债相比，近日国债走势相对平稳，加之三年债二级市场交投较10年等活跃期限更为清淡，机构多转向中债估值为新债定位，收益率预测均值落在3.74%附近。

北京一券商交易员表示，三年国债不太受交易户青睐，更多应是配置需求，“估计就在估值附近吧。”

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线显示，三年期品种最新收益率为3.7547%。本次续发国债的标的券170023成交不活跃，最新中债估值在3.7499%。

明日新债为财政部今年第23期国债的第一次续发。采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。

具体招标时间为11月22日上午10:35-11:35。招标当日，之前发行的该期国债停止交易一天，招标结束至11月23日进行分销；11月27日起与之前发行的同期国债合并上市交易。

该续发国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。自10月26日开始计息，票面利率3.60%，按年付息，发行手续费为承销面值的0.05%。

标位限定上，投标标位变动幅度为0.03元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为80个、15个和30个标位。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)