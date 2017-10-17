《中国新债预测》两年和五年国债收益率/利率均值3.58%和3.76%

* 招标品种：财政部两年续发国债和五年新发国债

* 期限及招标金额：两年280亿元；五年360亿元

* 招标时间: 周三(18日)10:35-11:35

* 受访人数: 7位(银行、保险、券商)

* 预测区间：3.55%-3.61%；3.72%-3.79%

* 预测均值: 3.58%、3.76%(按各家机构预测值平均)

路透北京10月17日 - 中国财政部周三将招标发行两年和五年固息国债。路透调查显示，今日现券大幅走弱，虽资金面稳势不改，但基本面转暖预期浓厚，市场情绪低迷，明日新债招标亦会受此拖累，需求料一般，定位或持稳目前二级水准，预测均值分别落在3.58%和3.76%。

华东一银行交易员说，“本来三季度还觉得四季度有机会的，今天感觉就是失望之后的宣泄，明天国债估计持平今天，今天二级收益率上了不少，所以即便是持平也相当于比前期上了。”

他并指出，目前看不到短端国债需求方在哪里，地方债就够大行投标的了，加上二级人气涣散，预计明天需求会非常一般。

上海一银行交易员称，“在传数据不错，然后市场就崩溃了，这波回归到基本面驱动了，一级估计也躲不过...不过我自己觉得两年其实还挺好的，票息高期限短，只要资金松总可以扛过去。”

中债国债到期收益率曲线显示，五年期最新收益率为3.7268%。

中国国家开发银行上午招标发行的一年期固息债，中标利率为3.83%，同时招标增发的三、10年期固息债，中标收益率分别为4.2422%和4.2702%，此前三期债市场预测均值为3.83%、4.26%、4.27%，对应投标倍数2.62倍、2.82倍和2.36倍。

明日招标新债中，两年期国债为财政部今年19期国债的第一次续发，五年期为今年第21期国债。两期国债全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。

两期债均采用混合式招标，标的为价格或利率。招标当日，两年品种之前发行的同期国债停止交易一天。两期国债招标结束至10月19日进行分销，10月23日起上市交易。

本次续发两年国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2017年9月14日开始计息；票面利率3.5%。

标位限定上，两年品种投标标位变动幅度为0.02元，投标剔除、中标剔除和每一位承销团成员投标标位差分别为50个、15个和25个标位；五年品种投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为75个、15个和30个标位。(完) (发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)