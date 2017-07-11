《中国新债预测》两年和五年国债预测均值分别为3.47%和3.49%

* 招标品种：财政部两年续发/五年新发国债

* 期限及招标金额：2年280亿元；5年320亿元

* 招标时间: 周三(7月12日)10:35-11:35

* 受访人数: 7位(银行、保险、券商)

* 预测区间：3.42%-3.50%；3.45%-3.53%

* 预测均值: 3.47%、3.49%(按各家机构预测值平均)

路透上海7月11日 - 中国财政部周三将续发两年期国债，同时新发五年期国债。路透调查显示，现券近期持续震荡盘整，机构一二级积极性均较有限，料明日两期国债整体需求一般；相较之下，两年期因非关键期限品种，流动性较差需求或不及五年，两期债预测均值分别为3.47%和3.49%。

上海一银行交易员说，“一般吧，需求没有太好也没有太差，五年的总归会比两年的需求要好点吧，两年的流动性太差了 。”

北京一银行交易员亦表示，明日两期国债期限均比较尴尬，特别是两年期，不太合适配置户，估计配置需求会很少，但是五年期可能会边际比较宽，边际利率到3.51%、3.52%都有可能的，甚至不排除两年和五年利率倒挂可能性。

中债国债到期收益率曲线显示，五年期最新收益率为3.50%。

明日招标的两年期为财政部今年第12期国债第一次续发，票面利率3.62%；五年期则为财政部今年第14期新发国债。两期债全部为竞争性招标，均进行甲类成员追加投标。

上述两期债均采用混合式招标方式，标的为价格或利率。招标当日，之前发行的两年期同期国债停止交易一天；两期债招标结束至7月13日进行分销，7月17日起上市交易。

两年续发国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同，自6月15日开始计息，发行手续费为承销面值的0.05%；五年新发国债的发行手续费为承销面值的0.10%。(完) (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)